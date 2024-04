‘Bebê Rena’: 3 filmes sobre stalkers melhores do que a série da Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atual sucesso da Netflix, Bebê Rena conta em sete episódios a história verídica do criador e protagonista Richard Gadd, que sofreu com a perseguição amedrontadora de uma mulher durante anos. Para quem gostou da trama, VEJA selecionou outros três filmes com stalkers ainda mais aterrorizantes que a antagonista da série. Confira a lista:

O Homem Invisível

Onde assistir: Apple TV+

Cecilia (Elisabeth Moss) vive em estado de alerta desde que fugiu do marido abusivo e violento, Adrian (Oliver Jackson-Cohen), um cientista milionário especializado em sistemas ópticos. Escondida na casa de um amigo policial, ela recebe a notícia do suicídio do agressor e enfim respira aliviada. No entanto, Cecilia logo passa a testemunhar acontecimentos sobrenaturais e sugere que Adrian continua a persegui-la. O longa é uma recontagem moderna do romance homônimo de 1897, que já ganhou várias adaptações para o cinema.

Atração Fatal

Onde assistir: Paramount+

Continua após a publicidade

Neste thriller erótico de 1987, Dan Gallagher (Michael Douglas) é um advogado bem-sucedido que se envolve com Alex Forrest (Glenn Close), uma sedutora colega de trabalho, enquanto sua esposa está viajando. Quando a amante começa a se comportar de forma obsessiva e psicótica, ele termina o romance. Inconformada com a rejeição, Alex faz da vida de Dan um pesadelo. Angustiante e sensual, o filme recebeu seis indicações ao Oscar e foi regravado em formato de minissérie em 2023.

Louca Obsessão

Onde assistir: Prime Video

Continua após a publicidade

Logo após concluir o manuscrito de um novo livro, o famoso escritor Paul Sheldon (James Caan) sai para comemorar e sofre um grave acidente de carro em uma área isolada. Ele é resgatado por Annie Wilkes (Kathy Bates), enfermeira aposentada e leitora voraz, que o leva para sua casa e cuida de seus ferimentos. Annie revela ser fã número 1 dos livros de Paul, e insiste para ler o manuscrito que ele carregava. Insatisfeita com o destino de sua personagem favorita no final do romance, ela aprisiona o escritor e o submete a uma série de torturas inimagináveis para obrigá-lo a reescrever a trama. Inspirada em Misery, obra de Stephen King, a produção rendeu um Oscar de melhor atriz à Kathy Bates.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial