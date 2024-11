As reações à escolha de John Krasinski como mais sexy do mundo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Anualmente, a revista americana People elege uma personalidade masculina e lhe dá o selo de Homem Mais Sexy do Mundo. Nem sempre, claro, as escolhas da publicação agradam ou são unanimidade entre os leitores — um séquito que há muito tempo já deixou de ser restrito aos americanos para repercutir ao redor do mundo. Nesta quarta-feira, 13, a revista apresentou seu novo eleito: o ator e diretor de cinema John Krasinski. Com 45 anos de idade, o astro americano despontou na série de comédia The Office antes de virar estrela de seriado de ação em Jack Ryan. É dele também o popular filme Um Lugar Silencioso, o qual ele dirige e estrela ao lado da esposa, a atriz inglesa Emily Blunt.

Sobre a escolha da revista, Emily brincou dizendo que pretende transformar a capa em um papel de parede gigante para colocar em sua casa. Nas redes sociais, a notícia dividiu opiniões: há quem diga que Krasinski é feio, outros afirmam que o rapaz tem “molho” — gíria usada para pessoas que possuem um charme extra, para além da beleza. Um site de fofoca americano exagerou e disse que teria informações sobre Krasinski ter comprado a capa da People. Uma bobagem.

Desde que instaurou a eleição interna do homem mais sexy, a revista já deixou claro que não se trata de padrões de beleza óbvio, mas sim de personalidades que são atraentes e carismáticas. A favor de Krasinski, portanto, estaria seu bom humor patente. No ano passado, Patrick Dempsey, 58, foi o eleito. Ele sucedeu Chris Evans, o Capitão América, escolhido de 2022; Paul Rudd, em 2021, e Michael B. Jordan, em 2020. E você, concorda com essas escolhas?