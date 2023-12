As inspirações de Zack Snyder para criar ‘Rebel Moon’, aposta da Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Acaba de chegar à Netflix a primeira parte de Rebel Moon, aventura intergaláctica de Zack Snyder que já tem uma continuação programada para abril de 2024. Batizado com o subtítulo A Menina do Fogo, o filme que surgiu inicialmente como uma trama derivada de Star Wars demarca o início de uma saga inteiramente concebida por Snyder fora dos domínios dos super-heróis, acompanhando um grupo de corajosos sem nada a perder que se rebela contra o império opressor que governa o universo. Em entrevista a VEJA durante a passagem pelo Brasil, o cineasta falou sobre o futuro da saga, disse que a história está só começando e comparou o momento da ficção científica nos cinemas com o dos super-heróis, revelando o que acha da exaustão da fórmula que o consolidou. Confira a entrevista:

