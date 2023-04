Aos 92 anos, Clint Eastwood anuncia que vai dirigir novo filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 92 anos, Clint Eastwood é um dos mais velhos cineastas em atuação — e não pretende parar. Após Cry Macho: O Caminho Para Redenção, de 2021, ele se prepara para iniciar as filmagens de Juror No. 2 (ainda sem título em português) em junho. Novamente colaborando com o estúdio Warner Bros, o diretor deve reunir Toni Collette e Nicholas Hoult em um drama de tribunal, confirmou o veículo americano The Hollywood Reporter.

Na próxima aposta de Eastwood, Hoult interpreta um jovem convocado ao júri de um caso de assassinato. Ao longo do julgamento, no entanto, ele percebe que talvez tenha sido ele o responsável pela morte da vítima. O personagem deve lidar, então, com um dilema ético: manipular seus colegas para sair ileso ou admitir a culpa – e se auto-condenar. Collette fica com o papel da procuradora do caso. Para os atores, o projeto é um reencontro significativo. Eles compartilharam a tela apenas uma vez, 21 anos atrás, na comédia familiar Um Grande Garoto. Na ocasião, Hoult tinha apenas 11 anos e Collette interpretava sua mãe.

Eastwood primeiro se consagrou lenda do cinema, como ator de faroestes clássicos tais como Por um Punhado de Dólares, de 1964 — mas logo estreou na direção com Perversa Paixão, em 1971. Ele acumula 4 estatuetas do Oscar — duas delas como melhor diretor — e é hoje um dos mais velhos cineastas em atividade. Juror No. 2 será o 40.° longa dirigido por Eastwood, e ainda não tem previsão de estreia.