Além de ‘Meu Cunhado é Um Vampiro’: 3 bons filmes de Hassum no streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma premissa curiosa fisgou a atenção do público: em Meu Cunhado é um Vampiro, um ex-jogador de futebol fanfarrão descobre por acaso que há um sugador de sangue em sua família, e precisa tomar coragem para impedir a criatura de dominar o mundo. Disponível na Netflix, a comédia protagonizada por Leandro Hassum foi o filme de língua não-inglesa mais assistido na plataforma nas última semanas, colocando o ator novamente nas graças do público. Não foi a primeira vez. Figura ilustre das comédias nacionais, Hassum costuma arrebanhar uma legião de espectadores para os seus filmes — os bons e os ruins. Por isso, VEJA selecionou três produções com o comediante que valem a pena conferir no streaming. Veja a seguir:

O Auto da Boa Mentira

Onde: disponível no Star+

Inspirado na obra do aclamado escritor paraibano Ariano Suassuna, o filme bebe de quatro contos do autor para falar sobre a mentira, colocando os personagens em situações em que as inverdades são o centro da narrativa. Hassum da vida a Helder, um gerente de RH que é confundido com um comediante e embarca na confusão.

Tudo Bem no Natal Que Vêm

Onde: disponível na Netflix

Continua após a publicidade

Na trama natalina, Jorge (Hassum) bate a cabeça na véspera de Natal e passa a acordar todos os anos no mesmo dia, sem a lembrança do que passou — enquanto isso, uma outra versão sua vive o resto do ano normalmente, mas ele não é das melhores pessoas. O Jorge natalino, por outro lado, percebe a importância da família na sua vida, e o quanto está perdendo. Contrariando tudo o que se espera de Leandro Hassum, é bem possível que, entre uma risada e outra, ele arranque algumas lágrimas dos mais sensíveis.

Até que a Sorte Nos Separe

Onde: disponível na Netflix e no Globoplay

Um dos maiores sucessos de Hassum, a saga começou em 2012, com o lançamento do primeiro filme. Na história divertida, Tino, um pai de família simples, ganha na loteria e muda de vida, mas acaba jogando tudo pro alto gastando tudo com ostentações e precisa correr atrás do prejuízo com a ajuda de um vizinho canastrão.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial