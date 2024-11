‘Ainda Estou Aqui’, ‘Wicked’ e mais: as estreias de novembro nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com o mês de novembro, chegam às salas algumas das estreias mais aguardadas do ano pelo público brasileiro. Da promessa nacional que pode concorrer ao Oscar, até uma nova animação da Disney, confira os principais lançamentos de cada semana do ciclo:

Ainda Estou Aqui

Quando: 7 de novembro

Inspirado na história real do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), o filme acompanha sua família a partir do começo dos anos 1970, quando a ditadura militar no Brasil vivia seus anos de chumbo. Político opositor do regime, ele foi capturado por militares em janeiro de 1971, torturado e morto. Só 40 anos depois, com a Comissão de Verdade, teve sua morte oficialmente investigada e confirmada. Neste meio-tempo, sua esposa, Eunice (Fernanda Torres), travou a própria busca pela verdade, equilibrando os papéis de ativista, advogada e mãe solo. Premiado no Festival de Veneza como melhor roteiro, o filme é a seleção nacional para concorrer à vaga no Oscar e tem grandes chances de indicação.

Gladiador 2

Quando: 14 de novembro

Mais de 20 anos após o lançamento do original, o cineasta Ridley Scott retorna ao Império Romano para contar a história de Lucius (Paul Mescal), filho da imperatriz Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do vilão Commodus (Joaquin Phoenix) — ambos parte do filme anterior. Apartado da mãe na infância para sobreviver, o jovem cresceu sem saber de suas origens nobres e se tornou um forte guerreiro, que agora se torna gladiador para ajudar o estrategista Macrimus (Denzel Washington) a derrubar o regime dominante. Ainda com Pedro Pascal, Joseph Quinn e Fred Hechinger, o longa promete recuperar e intensificar a escala épica que transformou aquele estrelado por Russel Crowe em clássico.

Wicked

Quando: 21 de novembro

Em cartaz na Broadway desde 2003, Wicked é um sucesso inegável, origem de um álbum que já vendeu mais de 5 milhões de cópias pelo globo e de múltiplas versões em outras línguas, como as duas temporadas da peça no Brasil, ocorridas em São Paulo em 2016 e 2023. Ao longo dos anos, porém, adaptá-lo para o cinema parecia um elefante branco — até o diretor Jon M. Chu, de Em um Bairro de Nova York, decidir encará-lo. Com Cynthia Erivo e Ariana Grande nos papéis principais, o musical foi expandido e dividido em dois longas extravagantes. Releitura de O Mágico de Oz, a trama revela as origens da Bruxa Má do Oeste e da Bruxa Boa do Sul, que se tornam grandes amigas em uma faculdade mágica.

Moana 2

Quando: 28 de novembro

Outro musical, Moana 2 retoma as aventuras de sua princesa titular pelas águas da Polinésia três anos após a odisseia do original, que a uniu ao poderoso semideus Maui. Agora em sintonia com seus ancestrais e sua família, a jovem recebe um chamado para desbravar o arquipélago e reunir todo seu povo, parte do qual está em ilhas escondidas por uma antiga maldição. Para tal, ela conta com a ajuda do parceiro, de seu porquinho Puá e do peculiar galo Hei Hei.

