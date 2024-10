Rumo ao Oscar? ‘Ainda Estou Aqui’ ganha data de estreia nos Estados Unidos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Candidato brasileiro à competição de melhor filme estrangeiro no Oscar, Ainda Estou Aqui ganhou data de estreia oficial nos Estados Unidos. O longa de Walter Salles ficará em cartaz por uma semana em Nova York e Los Angeles a partir de 17 de janeiro — requisito para se qualificar ao prêmio — e, depois, chegará aos cinemas em todo o país no dia 14 de fevereiro. Já no Brasil, a estreia do filme está prevista para o próximo mês, em 7 de novembro.

O filme narra a história de Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro de mesmo nome em que Ainda Estou Aqui se baseia. Mãe de cinco filhos, Eunice, interpretada por Fernanda Torres na maioria das cenas e por Fernanda Montenegro nos momentos finais, teve de lidar com o desaparecimento do marido, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), em 1971, depois que ele foi levado por agentes da Ditadura Militar para dar depoimento. Opositor do regime, ele foi torturado e morto. Só 40 anos depois, com a Comissão de Verdade, teve sua morte oficialmente investigada e confirmada. Já Eunice se reinventou, ingressando no curso de Direito e se tornando especialista na defesa dos povos indígenas.

Ainda Estou Aqui tem recebido grandes elogios da crítica internacional, aumentando esperança do Brasil de voltar ao Oscar com uma possível indicação de Fernanda Torres ao prêmio de melhor atriz. Se chegar lá, ela acabará repetindo o feito da própria mãe, Fernanda Montenegro, a única brasileira a disputar a premiação na história, graças à sua brilhante atuação em Central do Brasil (1998), também de Walter Salles. Escolhido pelo Brasil para tentar uma vaga no Oscar, o filme também é cotado para a categoria de melhor filme internacional.

Confira o trailer de Ainda Estou Aqui:

