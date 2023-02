A onda dos ovnis: 5 filmes sobre visitantes indesejados vindos do céu

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nos últimos dias, a palavra ovni tomou o noticiário. Sigla para objeto voador não identificado, o termo é autoexplicativo e é usado pelas autoridades para designar aeronaves, balões, drones, entre outros aparatos no céu sem identificação e autorização para estarem sobre determinado território. Os Estados Unidos, o Canadá e a China estão trocando acusações de espionagem por causa de objetos voadores abatidos em seus países. Em Hollywood, os ovnis são um tanto mais divertidos. Invasões alienígenas são constantes em filmes de ação, suspense e até filosóficos. Confira a seguir uma seleção com cinco filmes nos quais pessoas comuns precisam enfrentar visitantes indesejados vindos do espaço.

Sinais

Onde assistir: Star+

No filme de M. Night Shyamalan, de 2002, um homem (vivido por Mel Gibson) e seus dois filhos vivem em uma fazenda remota na Pensilvânia quando eventos estranhos começam a ocorrer nas plantações ao redor. Aos poucos, os moradores se deparam com invasores inesperados – e os enfrentam de modo ainda mais surpreendente. Uma boa pedida para quem gosta de suspenses.

Lugar Silencioso

Onde assistir: Prime Video, Star+, Telecine e Netflix

Uma família sobreviveu a uma invasão alienígena que dizimou boa parte da humanidade. Os seres de outro planeta são letais, porém, não possuem visão – assim, eles se movimentam a partir da audição aguçadíssima. Os humanos que restaram se adaptaram a uma vida de puro silêncio. Isso até eles descobrirem uma maneira de enfrentar os monstrengos.

A Chegada

Onde assistir: Paramount+ e Prime Video

Continua após a publicidade

Com roteiro filosófico, o filme aposta em uma invasão deveras peculiar: grandes objetos voadores não identificados pairam sobre diferentes países e não fazem nada. A diplomacia entra em jogo e começa uma corrida para encontrar especialistas que sejam capazes de traduzir a língua desses seres. Um drama inteligente com várias reviravoltas.

Guerra dos Mundos

Onde assistir: Paramount+

Dirigido por Steven Spielberg e baseado no clássico do autor H. G. Wells, a produção narra a saga de um pai (vivido por Tom Cruise) para salvar os filhos de uma misteriosa invasão alienígena, que começa inicialmente pelo solo do planeta Terra, onde os visitantes indesejados se instalaram através de raios. O pânico toma o mundo enquanto a família tenta se encontrar com a mãe e uma corrida alucinante.

A 5ª Onda

Onde assistir: Netflix e Star+

Aliens começam a atacar a Terra em etapas, usando como armas os próprios recursos do planeta. Primeiro eles cortam toda transmissão de energia, depois devastam cidades com tsunamis, em seguida espalham um vírus fatal e, depois, começam o ataque corpo a corpo. O quinto e último ataque prevê a destruição total da humanidade. Uma adolescente (Chloë Grace Moretz) é dos poucos sobreviventes civis que restaram. Enquanto ela se esquiva dos aliens, a jovem busca reencontrar o irmão perdido.