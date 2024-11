A invasão brasileira no perfil da Academia do Oscar por Fernanda Torres

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Se dependesse de engajamento nas redes sociais, o Oscar já estaria nas mãos de Fernanda Torres. Na noite de segunda-feira, 18, o perfil da Academia de Hollywood, responsável pela entrega das estatuetas, publicou fotos de atores que participaram do evento Governors Awards — uma celebração pré-Oscar de personalidades da indústria, mas que, no fundo, serve de vitrine para os que buscam uma indicação ao prêmio do ano seguinte. Passaram por lá nomes como Angeline Jolie, Daniel Craig, Demi Moore, Tilda Swinton, entre outros. Alguns posaram para retratos que foram publicados em perfis oficiais da Academia. Entre as fotos selecionadas estava uma da brasileira Fernanda Torres.

Junto à imagem da atriz, que tenta uma indicação pelo filme Ainda Estou Aqui, a Academia escreveu na legenda “She is Mother” (Ela é Mãe) — gíria da internet que caracteriza personalidades populares como “mãe” ou “pai”. Os brasileiros entenderam a deixa — e dobraram a aposta. Rapidamente, o engajamento da foto de Fernanda explodiu, deixando os astros hollywoodianos no chinelo. Até o momento, o post da atriz soma mais de 600.000 curtidas e 150.000 comentários — para comparação, o da cantora Jennifer Lopez teve 9.000 curtidas e 700 comentários.

Não bastasse, logo os posts destes outros astros passou a contar com diversos comentários irônicos em português. “Dona Helena desmarcou quantos pacientes para tirar essa foto?”, escreveu um usuário na foto da comediante americana Amy Poehler. “É lindo, mas não é a Fernanda Torres”, diz outro comentário, dessa vez na foto do ator irlandês Barry Keoghan. “Nunca fez Os Normais“, escreveu alguém na foto da cantora Jennifer Lopez. “Perfeita aos olhos do pai, mas essa é de Nandinha Towers”, disse outro no retrato de Tilda Swinton. Se não chegar ao Oscar, Fernanda Torres ao menos já garantiu a diversão do público nas redes sociais.