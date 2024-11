A diferença gritante do trailer de Ainda Estou Aqui no Brasil e na gringa

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Acaba de sair o trailer internacional do filme brasileiro Ainda Estou Aqui – traduzido de forma literal lá fora, sob o título de I’m Still Here, em inglês. A prévia lançada pela distribuidora americana Sony Pictures Classics é um tanto distinta da usada no Brasil para a divulgação do longa, já em cartaz por aqui. O trailer nacional, mais sóbrio e sombrio, começa com a personagem Eunice Paiva (vivida por Fernanda Torres) lidando com os agentes da ditadura militar que entram em sua casa e levam seu marido, Rubens (Selton Mello), para um depoimento. O então engenheiro e ex-deputado nunca mais retorna, sendo assassinado pelo regime. O clipe completo mantém o mesmo tom de suspense, com uma trilha que deixa o espectador em alerta. Confira a seguir:

Já o trailer internacional segue o estilo das produções americanas – além de oferecer informações mais didáticas ao espectador que, talvez, desconheça como foi a ditadura por aqui. Com cenas do Rio de Janeiro na década de 1970, o trailer começa para cima, colorido e agitado, embalado pela canção Jimmy, Renda-se, de Tom Zé – faixa já conhecida dos gringos por ter integrado a trilha do filme The Man From U.N.C.L.E.. O clima festivo é interrompido pela presença opressiva dos militares e, depois, pela busca por Justiça de Eunice. Veja o vídeo:

O lançamento do filme nos Estados Unidos é parte da campanha da equipe de Ainda Estou Aqui por uma ou mais indicações ao Oscar – a produção tenta as categorias de filme internacional, diretor, atriz (para Fernanda), ator coadjuvante (Selton), roteiro adaptado e melhor filme.