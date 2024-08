A dieta bombástica encarada por Fabio Assunção para filmar ‘Motel Destino’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Submeter-se a dietas radicais em nome da arte é uma situação comum na vida de muitos atores. De Christian Bale a Matthew McConaughey, inúmeros astros de Hollywood encararam períodos de severa privação nutricional para fazer papéis que exigiam a perda radical de peso. Um caso célebre dos últimos anos foi o de Joaquin Phoenix em Coringa: para protagonizar a produção de 2019 do diretor Todd Phillips que acabou lhe rendendo o Oscar de melhor ator, ele perdeu 23 quilos com um regime à base de uma maçã, umas poucas folhas de alface e vagens cozidas no vapor por dia — restrição que, relembrou Phoenix na época, o deixou psicologicamente afetado e irascível. Outro caso famoso foi o verdadeiro efeito sanfona de Jared Leto para viver dois de seus personagens mais notórios. Em 2007, ele engordou 27 quilos para representar Mark Chapman, assassino do beatle John Lennon, no longa Capítulo 27; e passou pelo processo oposto em 2013: ao interpretar a transsexual infectada com o vírus HIV de Clube de Compras Dallas, Leto perdeu 18 quilos — mas o perrengue compensou: ele saiu da experiência com um Oscar de melhor ator coadjuvante.

O brasileiro Fabio Assunção não levou nenhum Oscar, mas recentemente viu o festival de Cannes testemunhar o resultado de sua mais recente missão nessa área. Para fazer o filme Motel Destino, dirigido pelo cearense Karim Aïnouz e exibido no festival francês deste ano, o ator conhecido das novelas globais se submeteu a uma dieta bombástica com a meta de ficar 10 quilos mais magro. Em seu sacrifício para viver Elias, personagem vilanesco da trama erótica de Aïnouz, Assunção passou três meses à base apenas de uma refeição de quatro a cinco ovos pela manhã. Um esforço e tanto, cujo efeito se fez sentir na tela e no set.

Como foi passagem de Motel Destino em Cannes

Descrito como um thriller erótico “insaciável, sedento e sensual”, o filme marcou a sexta passagem de Aïnouz pelo Festival de Cannes — no ano passado, ele concorreu com Firebrand, seu primeiro projeto em língua inglesa — e tem Iago Xavier, Nataly Rocha e Fabio Assunção como protagonistas. “Retornar ao festival com um filme que marca a minha volta ao Brasil, depois de tanto tempo longe e de quatro anos de um governo fascista, é uma comemoração dupla, uma volta dobrada para casa”, comemorou o cineasta. “Sob o sol implacável do Ceará, ousei sonhar um filme novo, com muito suor, tesão, alegria e a vitalidade própria de quem tem fome de existir”.

Segundo o diretor, o estabelecimento que dá título à produção funciona como “o principal personagem do enredo”, conectando “questões crônicas da realidade brasileira”. O local é “palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência”, até que a chegada de um jovem muda o cotidiano do local. “É um retrato íntimo de uma juventude que teve seu futuro roubado por uma elite tóxica e esmagadora, contra a qual a insubordinação e revolta são, não raramente, a saída possível”, descreve a sinopse.

