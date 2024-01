A boa notícia dos primeiros números de 2024 para o cinema nacional

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após o êxito colossal dos arrasa-quarteirões Barbie e Oppenheimer — e em meio à perda de força dos filmes de super-heróis —, o desempenho do cinema nacional nas primeiras semanas de 2024 parece indicar uma onda de sucesso para a produção local. Nas últimas duas semanas de levantamento da organização Comscore, a biografia Mamonas Assassinas – O Filme e a comédia Minha Irmã e Eu, com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, acumularam juntos mais de 800 000 espectadores. Em 2023, Nosso Sonho, sobre a dupla Claudinho & Buchecha, se tornou o filme brasileiro de melhor bilheteria ao preencher mais de 430 000 cadeiras.

Mamonas Assassinas conta a história do grupo musical humorístico iniciado em 1995 e tragicamente encerrado um ano depois devido a um acidente aéreo. Apesar da recepção mista por parte da crítica, o longa reuniu mais de 375 000 espectadores desde sua estreia em 28 de dezembro. Minha Irmã e Eu, por sua vez, já passa dos 493 000 espectadores, entretidos pelo humor da dupla protagonista, um par improvável que deve superar as desavenças familiares para encontrar a mãe desaparecida, cujo sonho era que ambas formassem uma dupla sertaneja. Em 2024, a cota de telas deve voltar a ser implementada no país, garantindo maior espaço amostral e, consequentemente, maiores números para a produção brasileira.

Enquanto isso, grandes apostas de Hollywood andam mal das pernas por aqui. Wish – O Poder dos Desejos, filme pensado para honrar o centenário dos estúdios Walt Disney, atraiu pouco mais de 350 000 pessoas às salas em sua semana de estreia. Aquaman 2: O Reino Perdido permanece no topo do ranking, mas sem muita vantagem — meros 112 000 espectadores a mais, valor pequeno para uma produção de sua escala.

Continua após a publicidade

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 4 a 7 de novembro):

Aquaman 2: O Reino Perdido

Wish – O Poder dos Desejos

Minha Irmã e Eu

Patos

Mamonas Assassinas – O Filme

Wonka

Priscilla

Napoleão

Godzilla Minus One

Renaissance: Um filme de Beyoncé



Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade