A aposentadoria de ator que faz a voz de Darth Vader – pela tecnologia

Após mais de quatro décadas como a voz de Darth Vader em Star Wars, o ator e dublador James Earl Jones, de 91 anos, anunciou que vai se aposentar do personagem — mas os fãs podem ficar sossegados, pois continuarão a ouvir a lendária voz do vilão nas próximas produções da franquia. Segundo a revista Vanity Fair, a Disney recebeu autorização de Jones para utilizar materiais de arquivo para recriar a voz do ator em futuros filmes e séries utilizando inteligência artificial.

Não seria a primeira vez que a produtora de Star Wars receberia uma mãozinha da inteligência artificial. Na série Obi-Wan Kenobi, lançada este ano no Disney+, James Earl Jones, já com a voz envelhecida, teve seus diálogos recriados com ajuda da tecnologia para “rejuvenescê-los”. A empreitada só foi possível graças a parceria entre a produtora Lucasfilm e a start-up ucraniana Respeecher, responsável pela ferramenta — que “clona” a voz de uma pessoa usando áudios gravados por ela. Neste caso, a série também recebeu consultoria de Jones, que auxiliou o processo para tornar a voz artificial mais próxima de sua fala real.

A tecnologia ucraniana da Respeecher já havia sido usada em outras produções do universo de Star Wars. Nas séries O Livro de Boba Fett e The Mandalorian, a inteligência artificial foi utilizada para recriar a voz jovem de Luke Skywalker, usando, para isso, dublagens e entrevistas antigas do ator Mark Hamill.

Apesar de nunca ter interpretado Darth Vader, James Earl Jones marcou o lendário personagem graças a sua dublagem, característica mais marcante do vilão. Vader morreu no longa O Retorno de Jedi, de 1983, mas não parou de aparecer em produções subsequentes da franquia, como em Star Wars: A Vingança dos Sith, de 2005, e Rogue One: Uma História Star Wars, de 2016. Mesmo após se aposentar, Jones continuará eterno nas galáxias graças a inteligência artificial.