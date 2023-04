5 filmes peculiares de Joaquin Phoenix, o galã esquisitão de Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em cartaz nos cinemas com o thriller Beau tem Medo, Joaquin Phoenix costuma aceitar uma grande variedade de papéis, principalmente para filmes diferentões, como o de Ari Aaster — mente por trás de Hereditário (2018) e Midsommar – O Mal Não Espera a Noite (2019).

Além da trama de um homem de meia-idade aprisionado no meio do caos de sua cabeça e do mundo, o astro de Hollywood protagonizou obras memoráveis e um tanto peculiares como Ela (2014), em que se apaixona por uma inteligência artificial, e A Pé Ele Não Vai Longe (2018), sobre um tetraplégico reaprendendo a viver. Confira cinco bons filmes que atestam a versatilidade do galã esquisitão de Hollywood:

Ela

Onde assistir: Netflix

Theodore (Joaquin Phoenix) é um escritor solitário que acaba de enfrentar uma separação dolorosa. Ao comprar um novo sistema operacional para seu computador, ele conhece Samantha (dublada por Scarlett Johanson, originalmente), uma inteligência artificial com quem se comunica apenas por voz. Ele acaba se apaixonando pelo programa e dá início a uma estranha relação amorosa, em um aceno à solidão humana em tempos de recursos tecnológicos abundantes.

Vício Inerente

Onde assistir: HBO Max

Uma das boas parcerias do ator com o cineasta Paul Thomas Anderson, o filme mostra um submundo alternativo e alucinante, de drogas, diversão e crime na Califórnia dos anos 70. Na trama, Phoenix é um detetive particular esquisitão, claro, que aceita investigar o desaparecimento de um bilionário, amante de sua ex-namorada.

Continua após a publicidade

A Pé Ele Não Vai Longe

Onde assistir: Prime Video



Viciado em farra e bebedeira, John Callahan (Phoenix) sofre um grave acidente de carro que o deixa tetraplégico. Em sua reabilitação, o personagem cruza com o alcoólatra Donnie (Jonah Hill), que o ajuda no processo de redescoberta da própria vida. Apesar de sua condição, John também se torna um dos cartunistas mais talentosos e ácidos do mundo. O longa divertido e ácido é baseado em uma história real.

Coringa

Onde assistir: Prime Video

O filme da DC, sobre o passado do maior inimigo do Batman, acompanha a trajetória de Arthur Fleck antes de se tornar o Coringa, um homem esquizofrênico isolado pela sociedade que sofre de crise de risos. Palhaço fracassado, o personagem começa a cometer uma série de crimes em Gotham City, espalhando caos e sangue por onde passa. Pelo papel em que demonstrou uma atuação pungente e dramática, Joaquin Phoenix venceu o Oscar de 2020 de melhor ator.

Sinais

Onde assistir: Star+

De M. Night Shyamalan, Sinais mostra uma família da Pensilvânia que vive pacificamente até que círculos misteriosos surgem na plantação de sua fazenda. Com Mel Gibson no papel do protagonista, um viúvo cuidando de duas crianças em meio a uma invasão alienígena, Phoenix rouba a cena como o tio pouco convencional da família.