3 filmes de terror tão ruins que vão fazer você morrer de rir

Um dos sentimentos mais primitivos do ser humano, o medo é o combustível de todo um filão lucrativo do cinema, o terror. Mas há produções do gênero que atraem justamente por provocar o oposto do medo no espectador: um desejo incontrolável de rir diante de situações e roteiros cheios de ridículo e nonsense. Nesse quesito, não faltam exemplos de filmes de terror que, intencionalmente, unem uma boa comédia a cenas assustadoras — e também existe aquela parcela de histórias que são pura vergonha alheia, causando gargalhadas de tão ruins. Se você prefere rir do que se arrepiar de medo no mês do Halloween, confira três filmes de terror péssimos, mas que têm lá seu charme trash:

Sharknado

Onde assistir: Amazon Prime Video

Desde que o animal assassino foi imortalizado por Steven Spielberg no clássico Tubarão, uma enxurrada de produções toscar levaram a premissa às raias do absurdo — e no que diz respeito a tubarões toscos, Sharknado nada de braçada. A ideia é simples e por si só já arranca risadas: um furacão atinge Los Angeles e leva consigo várias das criaturas até a cidade, que começam a se espalhar pelas águas e a matar. Para aqueles que gostam de maratona, vale assistir aos quatro filmes da franquia trash.

A Casa de Cera

Onde assistir: HBO Max

Grande representante dos filmes de terror juvenil dos anos 2000, A Casa de Cera é uma colcha de retalhos de clichês. Da protagonista certinha ao irmão problemático que no fundo tem bom coração, o filme diverte pela trama exagerada, cenas de morte criativas e, principalmente, pelos personagens caricatos. A participação de Paris Hilton rendeu à socialite o prêmio de pior atriz coadjuvante no Framboesa de Ouro, o “Oscar do cinema ruim”, em 2006. O marketing em cima da morte de sua personagem levou muitas pessoas ao cinemas na época.

O Massacre da Serra Elétrica – O Retorno de Leatherface

Onde assistir: Netflix

Depois do sucesso de O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, as salas de cinema foram tomadas por péssimas continuações e remakes da história do assassino Leatherface. A mais recente incursão nesse universo foi uma continuação direta do primeiro longa, lançada este ano pela Netflix. Sem grandes novidades em uma trama que se recicla com zero critério, um grupo de jovens decide ir até uma cidade fantasma no Texas para reformá-la, mas lá eles deparam com o maníaco que adora uma matança com sua serra. A história atualizada para a geração Z só traz aquele riso involuntário, com direito a Leatherface invadindo um ônibus cheio de adolescentes que têm como primeira reação pegar os celulares para filmar e tirar fotos.