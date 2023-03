3 filmes com Brendan Fraser que são clássicos do ‘é ruim, mas é bom’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Quando escolheu Brendan Fraser para o filme A Baleia, o diretor Darren Aronofsky ressaltou a força do olhar do ator: o par de olhos azuis mais expressivos de Hollywood. Antes de se tornar um respeitado vencedor do Oscar, Fraser e seus olhos provocaram suspiros nos anos 90 e 2000, quando ele estrelou diversos filmes de ação e comédia — muitos de qualidade um tanto duvidosa. Dessa leva, alguns títulos se sobressaem encaixados no dito: “é ruim, mas é bom”. Confira a seguir três deles e onde assisti-los:

De Volta para o Presente (1999)

Onde assistir: Disponível para aluguel em plataformas como Prime Video e Apple

Na comédia, Fraser interpreta um homem que nasceu e cresceu em um abrigo antibombas – sua família, com medo da crise dos mísseis nos anos 60, se enfiou em um bunker e só saiu de lá 35 anos depois. O protagonista então se deslumbra com tudo que vê na vida ao ar livre – e se apaixona pela primeira vez.

A Múmia (1999)

Onde assistir: Netflix, Star+, Telecine

No filme que alçou Fraser ao estrelato mundial, um grupo de arqueólogos acaba despertando uma entidade maléfica durante uma expedição. A produção de aventura fez tanto sucesso que ganhou duas continuações, uma em 2001 e outra em 2008.

Endiabrado (2000)

Onde assistir: HBO Max, Star+ e Prime Video

Com um roteiro ácida e humor absurdo, o filme acompanha a história de um homem que faz um pacto com o diabo para conquistar uma mulher – o problema é lidar com o tal diabo, ou melhor, diaba: a beldade Elizabeth Hurley.