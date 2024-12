A homenagem marcante a Senna que inspirou trilha sonora do hit da Netflix

Em novembro de 1993, Tina Turner (1939–2023) fazia um show na Austrália quando avistou Ayrton Senna (1960–1994) na plateia. Emocionada, ela recebeu o piloto no palco e prestou-lhe uma homenagem. “Sou uma grande fã”, declarou a cantora, que dedicou um de seus grandes sucessos, The Best, ao atleta. “Sabem quem é esse? Senna, é claro. O vencedor do Grande Prêmio da Austrália. O melhor”, disse ela, mencionando o nome da música. O momento foi compartilhado nas redes sociais por Gabriel Leone, que vive o tricampeão brasileiro da Fórmula 1 em Senna — série de língua não inglesa da Netflix mais vista no mundo, e que tem a canção como tema de encerramento.

Vice-campeão naquele ano, atrás do francês Alain Prost, Senna foi a Adelaide para a última corrida da temporada, da qual saiu vitorioso. Em seguida, foi ao show de Tina Turner acompanhado da então namorada, Adriane Galisteu, e subiu ao palco a convite da cantora. Na época, ninguém imaginava que a vitória em Adelaide seria a última do brasileiro na Fórmula 1 — meses depois, no entanto, em maio de 1994, o piloto morreu após bater no GP de San Marino, na Itália, sem nunca mais ter subido ao lugar mais alto do pódio.

Desde então, a música cujo refrão atesta: “Você é simplesmente o melhor, melhor do que o resto, melhor do que qualquer um que eu tenha conhecido” virou símbolo do piloto brasileiro, e embala uma sequência de imagens reais reproduzidas na minissérie da Netflix, e que aparecem em suas versões originais em um clipe no final do último episódio da produção.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade