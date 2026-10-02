Quem prova o molho?
Robôs até cozinham, mas não são chefs
Mesmo o melhor dos cozinheiros pode precisar de um auxiliar. Quem não se lembra da parceria entre Remy, o ratinho gourmet de Ratatouille, e o atrapalhado Linguini? O rapaz havia sido contratado para cuidar do lixo do restaurante e não entendia nada de cozinha. Escondido sob seu chapéu, Remy puxava seus cabelos para guiar seus movimentos e fazer dele um chef. A dupla me veio à memória depois de ver vídeos recentes de robôs preparando pratos. No lugar do ratinho, entram sistemas mecanizados e programas de inteligência artificial. Mas será que essas máquinas podem ser mestre-cucas?
Algumas estão em plena atividade. É o caso do Robby, equipamento criado para cozinhas profissionais, capaz de preparar refeições em grande quantidade. Ele parece uma mistura de wok com máquina de lavar. Basta colocar os ingredientes lavados e cortados em seu tambor. A partir daí, o recipiente gira, os temperos são pulverizados na medida certa, e a temperatura e o tempo são rigidamente controlados. No fim, ainda se lava sozinho — talvez o atributo que mais faça as pessoas sonharem com um Robby em casa.
Mas é nos restaurantes que essa automação faz mais sentido. Neles, tudo tem de ser porcionado, pesado e estar no lugar certo. Assim, o mesmo prato pode sair repetidas vezes sem grandes variações. O robô segue as medidas, não se distrai no horário de pico e não se cansa com tarefas repetitivas. É preciso um humano, porém, para criar e aprovar a receita.
Já na cozinha de casa, a situação costuma ser menos organizada. Alguém escolhe e prepara os alimentos para cozinhar. Sai na rua correndo para comprar algo que acabou, ou se vira para substituir o que falta. Faz ajustes se o tomate está muito maduro ou se a cebola soltou água demais. As quantidades variam: ora a família toda está à mesa, ora a refeição é para um ou dois.
“Pense no prazer de comer algo feito por uma pessoa querida ou voltar a um restaurante que você gosta”
Há aparelhos domésticos que mexem a panela, regulam o fogo e acompanham o cozimento por câmeras. Mas o dono do robô precisa deixar tudo pronto para a ação. Por enquanto, ele é o ajudante.
Contudo, avança-se rápido. Já existe até robô treinado para medir o sal de um prato. Acho fascinante. Só que qualquer pessoa que cozinhe sabe: às vezes, o molho tem a quantidade certa de sal e, mesmo assim, falta algo.
Esse algo a mais pode ser difícil de definir. Pense no prazer de comer algo feito por uma pessoa querida, ou de voltar a um restaurante porque o cozinheiro conhece o ponto exato que você gosta. Saber quem preparou a comida também muda a maneira como a recebemos.
O ápice de Ratatouille trata disso. Ao comer o prato feito por Remy, o exigente crítico Anton Ego se lembra da comida de sua mãe. Não sabemos se ela seguia a melhor técnica, mas seus pratos tinham o gosto de uma infância feliz.
É certo que nem todo almoço precisa oferecer tal magia. Uma máquina capaz de preparar comida fresca pode trazer praticidade para famílias que, na correria diária, recorrem a ultraprocessados. Também pode, no futuro, dar mais autonomia a idosos e a pessoas com alguma limitação física.
Se eu souber que, um dia, os robôs vão nos livrar da parte cansativa, abro espaço para um na minha cozinha. Só não deixaria de provar o molho. Ainda é preciso um paladar humano para decidir se ele está realmente bom.
Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015