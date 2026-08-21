Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Imagem Blog

Coluna da Lucilia

Por Lucilia Diniz Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Um espaço para discutir bem estar, alimentação saudável e inovação
Comportamento

O saber à mesa

Na nutrição, ensinar e aprender fazem parte da mesma conversa

Por Lucilia Diniz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 21 ago 2026, 09h35
Dieta
Cuidar da alimentação é cuidar da vida real de alguém (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
O saber à mesa Priorizar nos meus resultados Google

Tenho dedicado boa parte da vida a estudar alimentação, saúde e bem-estar e a dividir o que vou descobrindo. Faço isso em livros, palestras, conversas e também aqui. Mas, quando penso em tudo o que aprendi nesses anos, não é uma sala de aula que me vem à cabeça, mas uma mesa.

É impressionante quanto saber circula em torno dela. Um chef explica um preparo, uma cozinheira ensina um truque que aprendeu com a mãe, alguém conta por que determinado ingrediente nunca falta em sua casa. Quando viajo, adoro perguntar como se faz o que estou comendo. Não é raro voltar trazendo na mala uma receita, um tempero ou simplesmente uma ideia.

O conhecimento sobre a boa alimentação é um ciclo infinito. Pensei nisso ao ver que se aproximava o Dia do Nutricionista, comemorado em 31 de agosto. Celebro e acompanho a trajetória dessa profissão, que se dedica a nos ensinar a comer melhor. E o significado disso se transformou nas últimas décadas, ao longo das quais o assunto entrou em definitivo na minha vida.

Siga

Quem, como eu, precisou perder peso, ter intimidade com a ciência nutricional é crucial. Para mim, mudar a alimentação foi, em primeiro lugar, uma necessidade. Depois virou interesse, estudo e, por fim, trabalho.

Continua após a publicidade

Nessa trajetória, pude aprender, em um seminário na França com o químico Hervé This, que cortar o tomate e deixá-­lo em contato com o ar ajuda a desenvolver seu sabor. Em Portugal, reencontro sempre a inteligência de uma cozinha que extrai muito de poucos ingredientes cotidianos. No Japão, o shabu-shabu me lembrou que uma refeição pode ser leve e cheia de sabor sem precisar de excessos.

“Comida tem a ver com saúde, claro, mas também com família, memória, prazer, cultura e rotina”

Continua após a publicidade

Mas não prescindi da educação formal. Há mais de vinte anos, fui fazer uma pós-graduação em nutrição num programa da Universidade de Cádiz, na Espanha. Eu já me interessava muito pelo assunto e queria saber mais.

Aliás, continuo querendo. Sempre aparece uma pesquisa nova, um alimento que eu não conhecia, uma técnica diferente, alguém com uma experiência que me faz rever uma certeza. Ainda bem.

Continua após a publicidade

Em outros tempos, orientar sobre alimentação saudável se resumia, principalmente, a organizar listas do que se podia ou não comer. A experiência mostrou que a vida é mais complicada — e mais gostosa — do que isso.

Comida tem a ver com saúde, claro, mas também com família, memória, prazer, cultura, dinheiro, rotina. Não adianta uma recomendação perfeita que ninguém consegue seguir.

Continua após a publicidade

Cora Coralina, que se dizia mais cozinheira que poeta, tem uma frase de que gosto muito: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. Para o nutricionista, essa troca tem se tornado cada vez mais verdadeira, à medida que o acesso à informação cresce — também por mérito deles e do esforço de quem se dedica à boa alimentação em geral.

E é importante lembrar que nem tudo o que nos nutre se come. Os Titãs disseram isso de um jeito que a geração X sabe de cor: “A gente não quer só comida”. Queremos diversão e arte. E amigos, viagens, livros, música, boas conversas, curiosidade.

Continua após a publicidade

Cuidar da alimentação é cuidar da vida real de alguém, com seus hábitos, gostos e histórias. E isso exige conhecimento, mas também atenção e escuta. Aqui da minha mesa, continuo gostando de ensinar. Mas não quero nunca perder a fome de aprender.

Publicado em VEJA de 21 de agosto de 2026, edição nº 3009

Publicidade
TAGS:
Dieta e Nutrição
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).