Mandamentos para uma vida melhor

Desde pequena eu observo alguns comportamentos que hoje entendo serem capazes de levar muitas pessoas ao sucesso, seja em qual área for. Nunca ter vergonha de perguntar é um deles. Trata-se de uma atitude que nos coloca em vantagem em relação aos nossos pares. É a velha história: o “não” você já tem. Ouvir uma negativa não significa nada quando você desenvolve resistência e tolerância à rejeição. Ser vacinada contra o vírus do “não” faz toda diferença. Assim, evitamos que ele comprometa nossos dias.

Outro ponto importante é agir com grandeza. Os vencedores geralmente entendem que o sucesso não é um lugar a ser alcançado, e sim um ponto de partida. Pessoas de sucesso já acordam de manhã agindo como se tivessem chegado lá. Não esperam as melhores cartas do baralho caírem em suas mãos, jogam com altivez e confiança a mão que aquela rodada lhes reservou. Lembram um pouco os melhores jogadores de pôquer, cujo o segredo é não ser previsível. Cercar a vida de algum mistério, de modo a nunca entregar tudo, costuma render bons frutos em muitas áreas.

Simplificar a vida também faz enorme diferença. Acrescentar camadas desnecessárias de complexidade em assuntos que poderiam ganhar um encaminhamento banal deixa tudo muito mais difícil. Cortar gordura da nossa existência é dar especial atenção à simplicidade no nosso cotidiano.

Nunca ser uma “Maria vai com as outras” também é fundamental. Questionar o “vai da valsa”, deixando de seguir automaticamente o que a multidão pensa, pode ser enriquecedor. Pessoas que deixam legados significativos geralmente abriram seus próprios caminhos. Claro que conhecer tudo que os especialistas pensam na sua área de interesse é fundamental, mas nunca deixe de questioná-los baseado em suas próprias experiências e entendimentos. Eu mesma sempre questionei muitos fundamentos do que se falava sobre nutrição por não se aplicarem a mim e a outras pessoas que estavam muito acima do peso. E assim abri novas possibilidades na minha dieta e hábitos alimentares.

Escolha lidar com problemas grandes. Ter sucesso não significa deixar de ter problemas, muito pelo contrário. Mas é o tamanho do problema que reflete a grandeza do jogo em que estamos inseridos. Pessoas de sucesso sabem que 90% do estresse gerado por um problema está na nossa cabeça. Então, que possamos escolher problemas que valham a pena.

Por fim, nunca deixe de valorizar o que está dando certo. Pode parecer óbvio, mas não é todo mundo que faz isso. Tenha plena consciência das áreas que vão bem e procure melhorá-las cada vez mais, de modo a estar entre os melhores nessas áreas. Certa vez eu li que menos de 5% das pessoas que emagrecem conseguem se manter no peso por toda vida. Me desafiando a fazer parte dessa elite, eu encontrei forças para persistir na minha determinação. E assim sigo até hoje.

