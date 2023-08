Três motivos que ajudam a ‘bombar’ a posse de Cristiano Zanin no STF

Cristiano Zanin toma posse como novo ministro do Supremo nesta quinta, com direito a uma cerimônia institucional prestigiada pelo presidente Lula e uma festa para cerca de 350 convidados. Segundo amigos do novo ministro do STF, serão eventos “extremamente prestigiados”. E vários motivos ajudam a explicar a pompa, de acordo com pessoas próximas ao advogado ouvidas pela coluna.

Primeiro, o fato de Zanin ter conquistado muitos padrinhos importantes em seu percurso até o STF. Além de Lula, a lista inclui Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre. Isso, só para citar aqueles que participaram mais ativamente da articulação em torno do seu nome.

Segundo, a disputa pela próxima cadeira no Supremo, que se abrirá com a aposentadoria de Rosa Weber. Como a bolsa de apostas está para lá de aquecida, é natural que role articulação de sobra pelos corredores.

Por fim, é um reflexo da relevância política conquistada pelo STF. Reforçada por um governo que se empenha em pacificar a relação com o tribunal.

Continua após a publicidade

Siga