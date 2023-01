Tarcísio se rende à velha guarda da política

Quem transita perto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que ele anda fazendo direitinho a lição de casa para deixar para trás a forma de fazer política do presidente Jair Bolsonaro. Crescem cada vez mais no círculo de confiança do novo governador Gilberto Kassab e Guilherme Afif Domingos.

Foi Kassab, por exemplo, quem convenceu Tarcísio a comparecer à reunião na qual Lula convocou governadores, após os atentados de 8 de janeiro em Brasília.

Um argumento infalível de quem defende uma postura mais “diplomática” do governador é que 2026 está logo ali e, junto com isso, vem a óbvia possibilidade de uma candidatura presidencial. Tarcísio, seguindo os novos conselheiros, seguirá investindo no discurso de que não existe outro plano no momento que não seja a reeleição em São Paulo.