Sem Moro, cenário para a terceira via é ainda mais tenebroso

A saída do ex-ministro Sergio Moro da corrida presidencial, assim como a retirada de Eduardo Leite da disputa, deixam o cenário ainda mais difícil para a terceira via. É o que mostram os dados da última pesquisa XP/Ipespe, que foi divulgada nesta quarta-feira. Sem Moro e Leite, o ex-presidente Lula alcança 44% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro vai a 30%, fortalecendo a polarização na disputa pelo Palácio do Planalto. Os votos de Moro e Leite parecem migrar pelo menos em parte para Bolsonaro, que ganhou 4 pontos na pesquisa. O novo levantamento XP/Ipespe e as negociações entre MDB, PSDB e União Brasil para a corrida presidencial são temas do Giro VEJA desta quarta-feira.