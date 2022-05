Sem Doria, próxima Datafolha pode ser decisiva para unir Tebet e Leite

Com a decisão do ex-governador de São Paulo João Doria de deixar a corrida presidencial, as próximas pesquisas terão papel decisivo no rumo de uma eventual aliança PSDB-MDB. Emedebistas comemoraram o impulso na pré-candidatura de Simone Tebet. Mas prossegue no PSDB – agora com bem mais força – o movimento dos que querem trazer Eduardo Leite de volta ao páreo.

Segundo pessoas próximas ao comando emedebista, a ordem é aguardar a próxima pesquisa Datafolha para subsidiar a nova fase de conversas. O levantamento deve ser divulgado na quinta-feira. Não há a expectativa de que os números já registrem a desistência de Doria – até porque a mudança levará algum tempo para ser processada pelo eleitor. Mas se Tebet aparecer bem no levantamento seria um trunfo importante para a senadora.

A expectativa é de que o grupo pró-Leite reapresente o nome do ex-governador do Rio Grande do Sul em reunião da Executiva Nacional marcada para esta terça-feira. A ideia de uma chapa Simone Tebet-Eduardo Leite ou vice-versa tem há tempos a simpatia do ex-presidente Michel Temer, por exemplo.

