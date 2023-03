O teste de paciência de Fernando Haddad com o novo arcabouço fiscal

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, correu contra o relógio para tentar apresentar o projeto do novo arcabouço fiscal e agora aguarda o posicionamento da ala política do governo. Nos bastidores, segue em andamento a queda de braço entre a equipe econômica, defensora de um maior rigor fiscal, e o grupo que defende mais flexibilidade para gastar na área social. As negociações para a nova regra, a expectativa para a reunião do Copom e o relançamento do programa Mais Médicos são temas do Giro VEJA.