O PT bate em Alckmin e Lula assopra

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu hoje em defesa de uma composição com Geraldo Alckmin para a corrida presidencial, sendo ou não o ex-governador indicado como vice na chapa que vai ser encabeçada pelo PT. O afago ao ex-tucano veio com direito a elogios de sobra, poucos dias depois de se acirrarem as críticas dentro do PT a uma chapa conjunta.

Lula falou em terreno seguro, numa entrevista concedida apenas para veículos de esquerda. Mas insistiu que uma aliança ainda depende de muitos fatores. As declarações de Lula sobre Alckmin e as críticas de João Doria ao governo Bolsonaro por conta da vacinação infantil contra Covid são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

