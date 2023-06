O plano da CPMI de 8 de janeiro

A senadora Eliziane Gama (PSD), relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro, apresentou hoje o plano de trabalho da comissão. E as investigações, segundo a proposta, devem alcançar medidas tomadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro meses antes da depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasília. A proposta da relatora para os trabalhos da comissão, o arquivamento da denúncia contra Arthur Lira (PP-AL) e a entrevista de André Janones ao Amarelas On Air são temas do Giro VEJA.

