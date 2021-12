O caixa de Bolsonaro para 2022

O presidente Jair Bolsonaro bateu o pé e conseguiu garantir o dinheiro em caixa para aumentar o salário de policiais no ano que vem. O acordo fechado na tarde de hoje entre o governo e o Congresso garante uma verba de R$ 1,7 bilhão para conceder um aumento à categoria, uma das mais fiés na base de apoio do presidente. E a negociação para votar o Orçamento do ano que vem também garantiu uma verba de R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral. A votação do Orçamento é um dos temas do Giro VEJA desta terça-feira.