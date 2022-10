O balanço feito pelo QG de Bolsonaro sobre o caso Roberto Jefferson

Atualizado em 24 out 2022, 11h37 - Publicado em 24 out 2022, 11h25

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 24 out 2022, 11h37 - Publicado em 24 out 2022, 11h25

A lamentável cena protagonizada por Roberto Jefferson no último fim de semana veio para atrapalhar os planos do Jair Bolsonaro para esta reta final da corrida presidencial. O momento era de ganhar o voto de indecisos, manter o tom mais sereno, investir no “discurso de estadista”, como disse na semana passada à coluna um interlocutor do presidente.

Ainda assim, o diagnóstico feito nesta segunda-feira pelo QG bolsonarista é a de que o presidente conseguiu minimizar o estrago. Em conversa com a coluna nesta manhã, um ministro avaliou que o presidente agiu rápido. Em menos de 24 horas, Bolsonaro recriminou as atitudes de Jefferson, defendeu a ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia dos ataques e xingamentos feitos por ele, determinou que ele receba “tratamento de bandido” e ainda jurou que nunca saiu na foto com o agora ex-amigo.

Mas, como a relação é antiga, não faltam registros. Ou seja, enquanto o time do presidente tenta virar a página, aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passarão os últimas dias antes da eleição disseminando lembretes sobre os tempos em que Bolsonaro posava para a foto ao lado de Roberto Jefferson.

