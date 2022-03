PGR decide pedir abertura de inquérito e põe pressão sobre Milton Ribeiro

Acusado de liderar um esquema de favorecimento no Ministério da Educação, o ministro Milton Ribeiro viu aumentar nesta quarta-feira a pressão para que deixe o comando da pasta. A Procuradoria-Geral da República decidiu pedir ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o ministro, diante da notícia de que pastores evangélicos passaram a controlar a liberação de recursos da pasta. Pressionado, Ribeiro procurou hoje líderes do Congresso Nacional, para se colocar à disposição para prestar esclarecimentos sobre o caso, como nformou mais cedo a coluna Radar .Os desdobramentos da crise no MEC e o discurso de filiação de Geraldo Alckmin ao PSB são os temas do Giro VEJA.