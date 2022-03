Chefe do MEC liga a Arthur Lira e diz que quer ir ao Congresso se explicar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ligou para o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, Marcelo Castro, e para o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocando-se à disposição para prestar esclarecimentos ao Congresso sobre os recentes episódios publicados na imprensa.

Ribeiro está sob pressão diante da crise aberta no Ministério da Educação por causa do seu falatório em um áudio com prefeitos. O ministro disse na gravação que privilegiava determinados pastores evangélicos na liberação de verbas da pasta a mando de Jair Bolsonaro.

O objetivo do contato com o Congresso, segundo o ministro, seria informar aos parlamentares “todas as ações adotadas na sua gestão, sempre pautadas por uma avaliação técnica, seguindo procedimentos legais baseados na legalidade e impessoalidade”.