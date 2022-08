Lula quer selar as pazes com a Globo no ‘Jornal Nacional’

Aliados próximos do ex-presidente Lula torcem para que a entrevista que será dada hoje pelo petista ao Jornal Nacional tenha um desfecho importante: a campanha quer que Lula saia de lá tendo feito as pazes com a TV Globo.

Ninguém acha que o clima vai ser manso. Lula tem rancor de sobra na relação com o JN, principalmente a respeito da cobertura dada à Operação Lava Jato. Afinal, já teve até cobrança pública de pedido de desculpas.

Mas o time petista acha que ele está bem preparado. Tem na ponta da língua respostas para perguntas sobre esse tema, embaladas pelas conclusões do Comitê de Direitos Humanos da ONU de que seus direitos políticos foram violados.

Se tudo caminhar como o PT espera, Lula sairá dos estúdios da Globo com tudo engatilhado para participar também do debate da emissora.

