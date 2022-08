O reencontro de Lula com seu maior fetiche na TV: o JN

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Foram muitos meses preso e outros tantos falando mal da Globo e da cobertura do JN sobre os escândalos de corrupção descobertos pela Lava-Jato nos governos petistas, mas Lula voltará — não dá para ignorar, claro — nesta quinta a participar do mais importante programa jornalístico do país.

Como o Radar mostrou nesta quarta, o petista ouviu muitos conselheiros em sua preparação para o encontro de 40 minutos com William Bonner e Renata Vasconcelos. Se preparou para uma guerra, a exemplo de Jair Bolsonaro.

Segundo aliados, Lula está motivado a falar sobre os problemas do país e as propostas para resolver questões como fome, desemprego, inflação, entre outros temas. A constatação dos fracassos de Jair Bolsonaro em diferentes áreas do governo será um caminho explorado pelo petista.

O ex-presidente sabe, no entanto, que a corrupção nos governos petistas, negada em diferentes momentos pelo partido, pode vir a ser um tema explorado no JN. Para responder sobre esse assunto, ele deve seguir a linha já conhecida: dirá que a Lava-Jato foi uma perseguição política contra ele, que seus processos foram arquivados e que é inocente.

O petista será o terceiro presidenciável a participar da sabatina. Bolsonaro abriu a série com uma entrevista que arrastou 9 milhões de usuários das redes sociais. Já Ciro Gomes, o segundo, mobilizou 2 milhões de usuários. Os dados são da Quaest pesquisa.