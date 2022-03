Eduardo Leite volta a acenar com possível candidatura presidencial

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, retornou da viagem que fez aos Estados Unidos e deve se manifestar ainda nesta semana sobre uma possível candidatura presidencial. O tucano ainda mantém o suspense, mas voltou a tratar do assunto em entrevista nesta manhã à Rádio Gaúcha. Autor do convite para que Leite deixe o PSDB e seja candidato pelo PSD, Gilberto Kassab também voltou a falar em candidatura própria de seu partido. Os bastidores da possível candidatura de Eduardo Leite e as articulações da chapa Lula-Alckmin são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.