Bruno Dantas: ‘O Brasil deve muito a Alexandre de Moraes’

Cotado para ocupar uma das vagas que serão abertas no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, desconversa sobre uma possível indicação do seu nome por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atrás na fila em relação ao advogado Cristiano Zanin, tido como favorito para a vaga deRicardo Lewandowski, Dantas prefere discorrer sobre o papel que o STF exerceu no Brasil no decorrer dos últimos anos.

Para o presidente do TCU, a atuação dos ministros do Supremo foi fundamental para a preservação do Estado democrático de Direito no Brasil. Entrevistado desta semana do Amarelas On Air, ele exalta em especial a imagem do ministro Alexandre de Moraes, alvo preferencial das críticas vindas do bolsonarismo.

“O Supremo foi o grande guardião, o grande instrumento de defesa da democracia. Se nós hoje temos o Estado de Direito garantido no Brasil, foi por causa do desassombro daqueles ministros e ministras que se sentam no Supremo Tribunal Federal”, afirmou. Dantas diz que Moraes foi “a encarnação desse desassombro”, mas lembrou que o ministro teve suas decisões chanceladas pelos demais ministros da Corte.

“Sorte do Brasil e sorte de cada um dos brasileiros que o ministro Alexandre de Moraes estava ali naquelas duas posições, na cadeira do Supremo, como relator do inquérito das Fake News e dos atos democráticos, e também na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral”, disse. “Eu acho que o Brasil deve muito a Alexandre de Moraes.”

