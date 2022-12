A torcida de Kakay pela seleção francesa na Copa do Mundo

O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, resolveu fazer piada com os boatos de que seu nome teria sido cogitado para a Embaixada do Brasil na França. O assunto, diz ele, nunca passou de uma gracinha entre amigos. Mas não deu para perder a oportunidade aberta pela vitória da França sobre o Marrocos, na semifinal da Copa.

Kakay, que inclusive tem apartamento em Paris, mandou para alguns contatos uma mensagem escrita em francês. O advogado escorregou na concordância, mas até que se saiu bem. Na mensagem original, ele só confundiu “amigos” (amis) com “amigas” (amies).

Traduzida, com a mensagem dizia: “Como futuro embaixador do Brasil na França, venho me solidarizar e saudar nossos amigos do Marrocos, e reforçar nossos vínculos de amizade. Também gostaria de me juntar aos amigos brasileiros na final contra a Argentina”. Ele encerrou a mensagem com o tradicional grito da torcida francesa: “Allez les bleus!”