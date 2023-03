A política ao estilo influencer de Michelle Bolsonaro

Ninguém dentro ou fora do bolsonarismo duvida mais que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro já conquistou um potencial político para chamar de seu. Nesta terça-feira, ela assume oficialmente o novo papel, apesar de todas as negativas públicas feitas por seu marido a respeito de suas pretensões eleitorais. Michelle será anfitriã de um evento em Brasília para marcar o lançamento do PL Mulher. E terá nesse palco a primeira oportunidade de construir sua imagem como quadro político.

A ex-primeira-dama parece ter escolhido um caminho. Tudo ali tem ares de influência digital. Do convite para o evento distribuído em seus perfis até a prévia do lançamento de uma linha de cosméticos com seu nome, assinada por seu maquiador Agustin Fernandez. Passando ainda pela mesa de debates do encontro, que terá a presença das influencers Bella Falconi e Andressa Bravin, como mostrou o Radar.

Michelle eleva a um novo patamar um modelo que vem se tornando cada vez mais frequente na família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro agora vende calendários na internet na Bolsonaro Store. Sua mulher, Heloísa, já fatura há tempos com produtos que promove nas redes.