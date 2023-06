A ideia para a CPMI do 8 de Janeiro que fez André Janones cair na risada

André Janones caiu na risada com uma sugestão que ouviu, durante uma conversa para decidir a estratégia de comunicação a ser adotada durante a CPMI do 8 de Janeiro. O deputado, que acabou não integrando o colegiado, diz que teve quem defendesse que integrantes do colegiado deveriam evitar se pronunciar publicamente antes do fim do dia. Assim, seria possível fazer um apanhado em entrevista coletiva a ser convocadas ao fim de cada sessão.

Este é, segundo o deputado, é um exemplo do descompasso com a realidade da comunicação digital, que ainda existe no governo Lula e na sociedade como um todo. Confira a declaração de André Janones na entrevista desta semana do Amarelas On Air.