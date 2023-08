A festa da chegada de Cristiano Zanin ao STF

Cristiano Zanin Martins tomou posse nesta quinta-feira como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Além da sessão solene realizada na sede do tribunal, o agora ministro será homenageado em um jantar organizado pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), em um salão de eventos na capital federal. A posse do novo ministro do Supremo e a chegada de Celso Sabino à Esplanada dos Ministérios são temas do Giro VEJA.

Siga