O surpreendente efeito que o uso de maconha teve em pacientes com Covid-19

Um estudo publicado no periódico científico Journal of Cannabis Research aponta que usuários regulares de maconha tiveram sintomas mais brandos de Covid-19. Uma análise retroativa de pacientes de dois hospitais americanos, o Ronald Reagan UCLA Medical Center e o UCLA Santa Monica Medical Center, ambos em Los Angeles, na Califórnia, indica que houve evolução positiva dos pacientes e menos gravidade nos sintomas associados à doença.

Do total de 1831 pacientes analisados, todos tinham mais de 18 anos, e a maioria dos usuários regulares era mais jovem, em que casos mais severos da Covid-19 são menos frequentes.” No entanto, ao ajustar os dados de acordo com a idade, os resultados permaneceram consistentes. Ao ajustar para comorbidades, dados demográficos e histórico de tabagismo, descobrimos que os usuários de cannabis ainda apresentavam progressão da doença menos grave em comparação com os não usuários, escreveram os pesquisadores.

O estudo indica que houve benefício no consumo de cannabis para alguns pacientes, mas que outras pesquisas são necessárias para confirmar as descobertas.

“Nos EUA em 2020, estima-se que 17,9% da população (49,6 milhões de pessoas) usou cannabis durante o ano passado”, escreveram os pesquisadores, explicando os motivos do estudo. “Dada a magnitude do COVID-19 e a prevalência do uso de cannabis nos EUA, é importante avaliar como o uso ativo de cannabis pode afetar os resultados clínicos em pacientes com COVID-19.”

