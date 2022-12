A surpreendente união da maconha com a alta gastronomia

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Em mercados mais estabelecidos de produtos feitos à base de cannabis, marcas de alto padrão estão buscando opções para atrair clientes. E a nova tendência é a união da alta gastronomia com variedades mais especiais da erva.

“À medida que as lojas adotam um modelo pegue e leve, deve haver uma maneira de oferecer uma experiência de marca pessoal mais exclusiva, especialmente para as empresas de preço mais alto que optam pela exclusividade”, diz Neil Dellacava, da Chronic Culture, em entrevista ao site High Times. Sua empresa é especializada em realizar eventos canábicos, e Dellacava afirma que a procura por experiências que unem gastronomia e maconha, embora não sejam novidade, cresceram muito nos últimos meses.

A marca Fidel, conhecida por criar um tipo específico de baseado, o hash hole, criou uma outra frente de negócios, Smoke Good Eat Good, especializada em mesclar comida e maconha. Nos eventos, oferecem um menu de cinco a sete tempos, além de uma caixa com baseados para serem consumidos entre os pratos servidos.

Outra empresa, a texana Natural High Company, com foco em produtos da categoria “wellness”, criou o Plantes and Plants, uma série de jantares de alto padrão que mostram as variedades de erva em um contexto gastronômico. “É uma maneira de oferecer aos consumidores sofisticados uma experiência que vai além do estigma de ‘hippie chapado’ que a maconha ainda carrega”, afirma Lori Lord, CEO da marca, ao High Times.

Essa série de iniciativas mostra como o mercado vem se diversificando. Em um cenário de oferta crescente, é uma maneira de se destacar e atrair um público diferente.