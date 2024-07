Maior ninhada do século traz esperança para espécie em risco de extinção

Em uma floresta no sudoeste de Camboja, uma grande equipe de ambientalistas comemorou a eclosão de 60 ovos. A excitação tinha explicação: se tratava da maior ninhada desde século do crocodilo siamês, réptil nativo do sul asiático que figura entre as espécies mais criticamente ameaçadas de extinção em todo o mundo.

Os cinco ninhos foram descobertos em maio, por comunidades tradicionais locais que trabalham em conjunto com o grupo internacional de conservação Fauna & Flora, no Parque Nacional Cardamom. “A recente descoberta de ninhos selvagens enfatiza a importância vital de salvaguardar esta área”, disse o diretor da organização no país, Pablo Sinovas, em comunicado. “Com apenas algumas centenas de indivíduos estimados na natureza, a eclosão de 60 novos crocodilos é um tremendo impulso.”

Por que a descoberta surpreendeu?

Embora as comunidades locais do país tenham certa adoração pelo animal, sendo um tabu caçar ou comer a espécie, por décadas houve um intenso movimento predatório que quase dizimou os crocodilos siameses. Há duas décadas, esforços de conservação têm sido feitos, protegendo seus habitats e promovendo cruzamentos em cativeiro.

Um braço importante do esforço é liberar essas espécies em ambiente selvagem – como nas montanhas Cardamom – onde eles são monitoradas por comunidades locais. Desde 2012, cerca de 200 animais criados em cativeiro foram liberados nesse parque nacional, mas o que surpreendeu os pesquisadores foi que os ninhos foram encontrados em localizações diferentes de onde os animais foram soltos.

Hoje, existem menos de 1 mil indivíduos na natureza, o que justifica sua classificação como criticamente ameaçada na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN). O achado recente, no entanto, traz esperança de que, um dia, a comunidade de crocodilos siameses volte a ser extensa e autossustentável.

“Esta descoberta indica que os nossos esforços de conservação valeram a pena”, diz o guardião local, Toy Chorn. “Acredito que, com os nossos esforços contínuos de conservação, a população de crocodilos siameses continuará a aumentar no futuro.”