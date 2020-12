Tumbas são encontradas em antiga cidade olímpica grega

Arqueólogos encontraram na região de Elis, na Grécia, oito tumbas que datam entre IV a.C. e II a.C. O local era sede dos Jogos Olímpicos, tradição iniciada pelos gregos em VIII a.C. Ao longo dos séculos, mais de duzentas sepulturas já foram encontradas na região.

As tumbas tinham três formatos diferentes e foram encontradas dentro de uma propriedade privada. Dentro das covas, foi achada ainda uma urna de bronze adornada com imagens de flores, leões e um espelho. Foram descobertos ainda objetos de cerâmica e mármore em Elis.

Há mais de dois milênios, Elis era uma cidade-Estado localizada no nordeste da península do Peloponeso. Dentro dela, havia um santuário na região de Olímpia, onde foram criados os Jogos Olímpicos originais. Tratava-se de uma competição entre representantes das cidades-Estado gregas que servia também como forma de homenagear Zeus, deus do trovão e rei dos deuses.

A tradição se manteve entre 776 a.C. e 394 a.C., servindo de inspiração para as Olimpíadas modernas.