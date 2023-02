Tecnologia ajuda a provar que estresse prejudica desempenho de atletas

Não é nenhum segredo que o estresse psicológico interfere no desempenho de atletas de elite. Medir como isso acontece em tempo real, no entanto, era um desafio a ser superado, já que não se podia fazê-lo sem interferência física. As Olimpíadas de Tóquio 2020 marcaram a primeira vez que foi medida e transmitida na TV a frequência cardíaca em tempo real sem contato dos atletas – um biomarcador de estresse ativado por tecnologia. A Federação Mundial de Tiro com Arco, em colaboração com a Panasonic, mediu as frequências cardíacas dos competidores usando câmeras de alta velocidade projetadas para detectar a reflexividade da pele e determinar a frequência cardíaca de uma pessoa com 96% da precisão de um oxímetro de pulso ou eletrocardiograma.

A partir da análise desses dados biométricos colhidos durante a competição, Yunfeng Lu (Universidade Nanjing) e Songfa Zhong (Universidade Nacional de Cingapura, Universidade de Nova York em Abu Dhabi) descobriram que quando os atletas sentem a pressão seu desempenho sofre. “Descobrimos que a alta frequência cardíaca sem contato em tempo real está associada a um desempenho ruim”, disseram Lu e Zhong, que publicaram um artigo sobre o assunto na revista Psychological Science. “Isso sugere que mesmo os melhores atletas profissionais são influenciados negativamente pelo estresse psicológico, embora sejam geralmente bem treinados para lidar com a pressão.”

O tiro com arco olímpico inclui vários tipos de competições individuais e em equipe. Para este estudo, Lu e Zhong se concentraram em competições individuais de diferentes gêneros para as quais os dados de frequência cardíaca estavam disponíveis. Durante essas competições, os batimentos cardíacos de 122 arqueiros masculinos e femininos foram transmitidos enquanto realizavam 2.247 tiros.

Durante cada partida, os arqueiros disparavam um determinado número de flechas em um alvo, com um limite de tempo de 20 segundos para cada tiro. Os arqueiros podiam ganhar no máximo 10 pontos por um tiro perfeito no centro do alvo, com os pontos diminuindo quanto mais longe uma flecha caía do centro do alvo.

Lu e Zhong descobriram que os atletas cujos batimentos cardíacos eram mais altos antes de lançar uma flecha consistentemente pontuavam menos nesses arremessos. Embora a idade e o gênero dos arqueiros não tenham influenciado significativamente a relação entre estresse e desempenho, vários fatores relacionados à natureza da competição influenciaram.

O aumento da frequência cardíaca tinha mais probabilidade de reduzir o desempenho de arqueiros de escalão inferior e de todos os arqueiros que atiravam em segundo lugar em uma partida ou que tinham uma pontuação mais baixa do que seu oponente naquele ponto da bateria. Também houve uma relação mais forte entre estresse e desempenho próximo ao final de cada partida, possivelmente devido ao aumento da pressão à medida que os atletas avançavam na competição, escreveram os autores.

“Esse método pode se tornar cada vez mais importante em diversos ambientes, desde esportes e negócios até saúde mental e medicina”, escreveram os pesquisadores. “A esse respeito, nosso estudo pode ser visto como uma prova de conceito, mostrando que as frequências cardíacas em tempo real sem contato capturam o estresse psicológico”.

Em trabalhos futuros, essa tecnologia pode ser usada para observar como o estresse psicológico influencia o desempenho atlético em diferentes esportes, disseram Lu e Zhong. Os pesquisadores também gostariam de investigar como a frequência cardíaca em tempo real sem contato pode ser incorporada a estudos comportamentais em laboratório e em campo.