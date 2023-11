Radar móvel vai monitorar áreas de deslizamentos no litoral norte de SP

Radar meteorológico móvel da Unesp é posicionado no litoral norte de São Paulo, região afetada por uma série de deslizamentos no início de 2023. A nova unidade foi colocada em um terreno particular na região de Ponta da Sela, no município de Ilhabela, e fará o monitoramento de áreas de risco. O equipamento enviará dados para o Centro de Meteorologia (IPMet) da Faculdade de Ciências de Bauru, onde serão processados e compartilhados com a Defesa Civil, que alertará a população local em caso de risco, que pode aumentar com as tempestades típicas de verão.

Até agora, já foram feitos alguns testes para a geração de dados, mas a unidade só deve começar a operar efetivamente no início de dezembro e ficará em Ilhabela até setembro de 2024, quando encerra o acordo firmado entre a Defesa Civil e a Prefeitura Municipal . Com 500 watts de potência e uma antena de 1,80m, o radar tem um alcance de até 120 km. Os pesquisadores, no entanto, o configuraram para medições em um raio de até 50 km neste momento inicial, proporcionando maior sensibilidade na captação de dados.

O local escolhido para a instalação buscou por uma visão ampla e sem bloqueios para a região de Bertioga e São Sebastião. Neste último, fica o bairro de Barra do Sahy, epicentro dos deslizamentos que mataram dezenas de pessoas no último verão. Na ocasião, os meteorologistas chamaram a atenção para a existência de um ponto cego entre a Serra do Mar e a costa de São Sebastião, perímetro não alcançado por radares localizados no interior, que devido ao relevo não conseguiam monitorar a região adequadamente.

De acordo com o Jornal da Unesp, o radar meteorológico transportável é o único do gênero, com esta configuração, no Estado de São Paulo. “A proposta de que este radar viesse monitorar a região de São Sebastião foi definida por interesses científicos da Unesp e também da parceria estabelecida com a Secretaria da Casa Militar e a Defesa Civil do Estado de São Paulo”, diz a professora Gabriela Hurtado, coordenadora executiva do IEAMar-Unesp.

