Prêmio global de fotografia ambiental tem destaques brasileiros

A The Nature Conservancy, organização não governamental que atua desde 1951 na defesa de pautas ambientais, anunciou na última quarta-feira os vencedores deste ano de seu concurso anual de fotografia. A premiação de 2023 duplicou o número de categorias – 15 ao todo. O painel de jurados incluiu fotógrafos ilustres como Smita Sharma, Morgan Heim, Javier Aznar e Frans Lanting no júri global. Além de Luciano Candisani, André Dib, Kamikia Kisêdjê e Maíra Erlich no destacamento do Prêmio Brasil. A escolha da celebridade foi feita pelo ator americano Cole Sprouse, de Riverdale. O painel selecionou 60 fotografias entre as mais de 189 mil imagens enviadas por fotógrafos de 191 países e territórios, um aumento de cerca de 100 mil inscrições em relação a 2022.

No seleto grupo estão três brasileiros: Rubens Rebouças, Daniel Menin e Raphael Alves. Menin foi o destaque da categoria “Prêmio Brasil”, levando o primeiro lugar com a foto de um explorador na Caverna de Ouro Grosso, no Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira, que fica no interior de São Paulo. “A fotografia de cavernas, em especial, une arte, ciência, esporte, técnica e aventura e permite assim revelar os segredos mais escondidos debaixo da terra”, disse o fotógrafo. “É uma enorme alegria poder produzi-las e compartilhá-las levando esses segredos, muitas vezes, a pessoas que não teriam outra forma de conhecê-los”.

Na categoria “Clima” foi escolhida uma foto de Raphael Alves em que Euridice Castro, moradora de Anamã, no Amazonas, segura seu sobrinho Otávio, na janela, enquanto o filho Aquiles brinca na nascente dos rios. “Anamã é uma ‘cidade anfíbia’ há anos. Sem trabalho, os adultos ficam em casa a maior parte do tempo; crianças, sem aulas e sem espaços públicos de lazer, ficam brincando nas áreas alagadas”, escreveu Alves sobre a foto.​

Rubens Rebouças levou o bronze na categoria “Água Doce”, completando o pódio brasileiro. A fotografia “O pé de garças” capturou uma ilha que é lar de um bando de garças na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Com closes de criaturas diversas, paisagens pictóricas em todas as estações do ano e cenas incríveis do contato entre o homem e a natureza, a premiação busca valorizar as belezas e fragilidades do mundo natural.

Os jurados repartiram mais de 25 mil dólares em prêmios. Além disso, o vencedor do Grande Prêmio receberá um kit de câmera no valor de 5 mil dólares. Menin, vencedor do Prêmio Brasil, ganhou uma viagem com hospedagem no Ibiti Village, em Minas Gerais. Veja todas as vencedoras do Prêmio.

