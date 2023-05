Pompeia: terremoto causou a morte de parte dos moradores durante erupção

Uma descoberta divulgada na terça-feira 16 por pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia revelou que nem todas as mortes que ocorreram ao longo dos dois dias da tragédia foram causadas pela erupção. O estudo de dois esqueletos descobertos no local sugere que um terremoto que ocorreu simultaneamente também foi responsável por parte das fatalidades.

Os restos mortais foram encontrados num local conhecido como ínsula dos Castos Amantes e pertencem a dois homens com idade mínima de 55 anos. De acordo com o comunicado, as vítimas teriam procurado proteção no quarto de um prédio e “ambos os indivíduos provavelmente morreram como resultado de múltiplos traumas causados pelo desabamento de partes do edifício”.

A descoberta ajuda na melhor compreensão dos detalhes do acidente e reforça a crença de que o contato com as cinzas e com as lavas piroclásticas não foi a única causa de morte dos moradores de Pompeia. O intenso terremoto que acompanhou a atividade vulcânica também teve impacto na tragédia.

A erupção do Vesúvio data do ano 79 d.C. e é conhecida como uma das mais catastróficas de todos os tempos. Acredita-se que ela tenha se iniciado em uma manhã de outono e, no período de dois dias, destruiu Pompeia e dizimou pelo menos 15% da população da cidade do antigo Império Romano, ao sul de onde hoje se localiza a município italiano de Nápoles.

Os corpos foram achados durante um trabalho de implementação de medidas de segurança no sítio arqueológico. “A descoberta dos restos mortais desses dois pompeianos no canteiro de obras na ínsula dos Castos Amantes mostra o quanto ainda há para descobrir sobre a terrível erupção de 79 e confirma a necessidade de continuar a investigação científica e as escavações”, afirmou Gennaro Sangiuliano, o ministro da cultura italiano.