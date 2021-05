Pesquisa: Humanos podem viver até 150 anos

Um novo estudo, com o objetivo de entender qual a idade máxima a que uma pessoa pode chegar naturalmente, revelou que o ser humano pode chegar entre os 120 e os 150 anos. A pesquisa foi publicada no último dia 25 na revista científica Nature Communications.

Os cientistas levaram em consideração um cenário em que o indivíduo não morreria em decorrência de câncer, doença cardiovascular ou de algum tipo de acidente. Mesmo com essas garantias, a capacidade do organismo de manter o equilíbrio estrutural e metabólico é desgastada com o tempo, prejudicando a longevidade.

Ao longo da investigação, os pesquisadores constataram que, conforme a idade avança, a habilidade do corpo de restaurar a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue decai com o passar do tempo. Além disso, quanto mais velha a pessoa, maior o tempo que ela leva para se recuperar de danos físicos.

Assim, embora muito especulativo, o estudo indica que a ideia de viver para sempre — que atrai a humanidade desde seus princípios — pode ficar para sempre no universo dos sonhos. Afinal, mesmo desviando de males comuns e de acidentes fatais, existe um limite físico e aparentemente insuperável para o corpo humano.