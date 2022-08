Os preparativos da Nasa para testar o novo foguete SLS, com destino à Lua

A Nasa, a Agência Espacial dos Estados Unidos, está preparando seu novo foguete SLS (Space Launch System) com destino à Lua para o primeiro voo de testes. Nesta quarta-feira (17), a aeronave de 100 metros de comprimento foi transferida para a plataforma de lançamento de onde partirá para o primeiro voo de testes, programado para o dia 29 de agosto.

A nova espaçonave será lançada sem tripulação no primeiro momento. Mas o objetivo do programa Artemis é enviar astronautas para a superfície lunar pela primeira vez em mais de 50 anos. Em dezembro, a agência completa meio século da missão Apolo 17, a última com destino ao satélite da Terra.

O processo de transferência do foguete do hangar para a plataforma de lançamento levou cerca de 10 horas. O trajeto tem 6,7 quilômetros e foi preciso utilizar um gigantesco veículo para garantir que o SLS chegasse intacto.

O novo foguete SLS desenvolvido pela Nasa tem uma capacidade de impulso 15% maior que os modelos Saturn V usados nas missões Apollo. Com isso, não apenas será possível enviar astronautas mais longe – a meta é chegar a Marte em algum momento da década de 2030 -, mas também levar mais carga, o que permitirá garantir suprimentos por períodos mais longos.

A primeira missão tripulada, Artemis 2, será lançada em 2024. A Artemis 3, prevista para 2025, será a primeira a levar astronautas à Lua após o fim das missões Apolo. A Nasa já afirmou que espera ter uma mulher na equipe.

Antes disso, a agência espacial se prepara para lançar duas obras de arte com destino à Lua: uma peça composta por 125 miniaturas do satélite criada pelo americano Keff Koons e outra, uma placa de alumínio com um coração, do britânico Sacha Jafri.