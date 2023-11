Os pandas gigantes e o possível reinício de uma grande amizade

Um grupo de pandas gigantes da China que estavam em zoológicos nos Estados Unidos como sinal da amizade e intercâmbio entre os dois países acabaram enredados em um imbróglio diplomático. Como resultado, foram devolvidos aos seus lares, neste ano, com muito pesar por parte dos fãs americanos. No entanto, ao participar esta semana de uma reunião bilateral paralela à Cúpula de Líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), o presidente chinês, Xi Jinping, deu a entender que poderia devolver alguns dos fofinhos ursos pretos e brancos como um gesto de boa vontade.

Ato contínuo, a Casa Branca disse na quinta-feira, 16, que receberia com prazer os animais de volta. “Ele [Xi Jinping] indicou estar disposto a pensar em devolver alguns deles”, disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, no seu encontro diário com a imprensa. “Obviamente apreciamos tê-los aqui. E respeitamos a decisão soberana que a China tomou de remover alguns dos pandas. E certamente, se a RPC (República Popular da China) decidir devolver alguns dos pandas aos Estados Unidos, nós os receberíamos de volta”.

“Disseram-me que muitos americanos, especialmente crianças, estavam realmente relutantes em dizer adeus aos pandas e foram ao zoológico para se despedirem deles”, disse Xi em seu discurso na APEC. “Os pandas são há muito tempo enviados da amizade entre os povos chinês e americano. Estamos prontos para continuar a nossa cooperação com os Estados Unidos na conservação dos pandas e fazer o nosso melhor para satisfazer os desejos dos californianos, de modo a aprofundar os laços de amizade entre os nossos dois povos.”

O presidente chinês estava se referindo aos pandas que estavam no Zoológico de San Diego. Mas, na semana passado, foram os três animais que estavam no Zoológico Nacional de Washington que iniciaram uma viagem de volta à China. Os ursos do Zoológico Nacional – Mei Xiang, Tian Tian e seu filhote Xiao Qi Ji – viajaram para uma reserva na província de Sichuan, onde cerca de 1.800 pandas ainda são encontrados na natureza, disse o zoológico. O panda gigante é o membro mais raro da família dos ursos e está entre os animais mais ameaçados do mundo, segundo o World Wildlife Fund.